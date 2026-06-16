Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Нижний Новгород

16 июня Нижний Новгород подвергся атаке украинских беспилотников. Системы противовоздушной обороны отразили налет, однако без последствий не обошлось. Глава города Юрий Шалабаев сообщил, что на одном из объектов зафиксированы «локальные незначительные повреждения».
Градоначальник подчеркнул, что жертв среди населения нет. Жилая инфраструктура также не пострадала.
«Силы ПВО сегодня работали в Нижнем Новгороде. На одном из объектов были зафиксированы локальные незначительные повреждения», — отметил Шалабаев. В настоящий момент на месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.