Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Нижний Новгород

Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Нижний Новгород 16 июня. Мэр Юрий Шалабаев сообщил о локальных повреждениях на одном из объектов. Жертв и разрушений жилой инфраструктуры нет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

16 июня Нижний Новгород подвергся атаке украинских беспилотников. Системы противовоздушной обороны отразили налет, однако без последствий не обошлось. Глава города Юрий Шалабаев сообщил, что на одном из объектов зафиксированы «локальные незначительные повреждения».

Градоначальник подчеркнул, что жертв среди населения нет. Жилая инфраструктура также не пострадала.

«Силы ПВО сегодня работали в Нижнем Новгороде. На одном из объектов были зафиксированы локальные незначительные повреждения», — отметил Шалабаев. В настоящий момент на месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше