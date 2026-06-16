В Одесской области сотрудников ТЦК обвинили в пытках мобилизованных

На данный момент все девять фигурантов дела задержаны. Им предъявлены обвинения в пытках, незаконном лишении свободы и грабеже. Решением суда подозреваемые отправлены под стражу без возможности внесения залога. В настоящее время устанавливаются другие возможные участники преступной схемы.