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В Одесской области сотрудников ТЦК обвинили в пытках мобилизованных

В Одесской области сотрудники ТЦК и их сообщники подозреваются в пытках граждан. По данным ГБР Украины, задержанные незаконно удерживали и избивали мужчин для принудительной мобилизации. Суд арестовал всех девятерых фигурантов без права залога.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Одесской области шестеро сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) и трое их сообщников из местной общественной организации подозреваются в незаконном удержании и пытках мужчин. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

По версии следствия, группа организовала принудительную доставку граждан в военкомат с целью выполнения планов по мобилизации. В помещениях вербовочного центра к потерпевшим применялись методы силового давления.

«Сотрудники задокументировали многочисленные факты жестокого обращения с пострадавшими. Мужчин незаконно удерживали, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление», — заявили в ведомстве.

В ходе обысков правоохранители изъяли молотки, резиновые дубинки и другие предметы, которые, как полагает следствие, использовались для физического воздействия на задержанных.

На данный момент все девять фигурантов дела задержаны. Им предъявлены обвинения в пытках, незаконном лишении свободы и грабеже. Решением суда подозреваемые отправлены под стражу без возможности внесения залога. В настоящее время устанавливаются другие возможные участники преступной схемы.