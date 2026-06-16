В Одесской области сотрудников ТЦК обвинили в пытках мобилизованных

В Одесской области шестеро сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) и трое их сообщников из местной общественной организации подозреваются в незаконном удержании и пытках мужчин. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
По версии следствия, группа организовала принудительную доставку граждан в военкомат с целью выполнения планов по мобилизации. В помещениях вербовочного центра к потерпевшим применялись методы силового давления.
«Сотрудники задокументировали многочисленные факты жестокого обращения с пострадавшими. Мужчин незаконно удерживали, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление», — заявили в ведомстве.
В ходе обысков правоохранители изъяли молотки, резиновые дубинки и другие предметы, которые, как полагает следствие, использовались для физического воздействия на задержанных.
На данный момент все девять фигурантов дела задержаны. Им предъявлены обвинения в пытках, незаконном лишении свободы и грабеже. Решением суда подозреваемые отправлены под стражу без возможности внесения залога. В настоящее время устанавливаются другие возможные участники преступной схемы.