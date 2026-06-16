РИА: число дезертиров из рядов ВСУ превысило 480 тысяч человек

Около 480 тысяч украинских военнослужащих самовольно покинули ряды ВСУ, при этом свыше 160 тысяч человек находятся в официальном уголовном розыске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
Согласно приведенным данным, на конец 2025 года в розыске по обвинению в оставлении позиций с оружием числится 161,5 тысячи человек. Общая же численность военнослужащих, покинувших службу без приказа, достигает 480 тысяч.
Источник в силовых структурах уточняет, что в это число могут входить и погибшие в ходе боевых действий. Из-за большого количества пропавших без вести в отсутствие достоверной информации их нередко ошибочно классифицируют как дезертиров.
Ранее сообщалось о сложной ситуации с дисциплиной в Черниговской области, где был зафиксирован один из самых высоких показателей дезертирства. Для задержания сбежавших военнослужащих в регион были переброшены дополнительные подразделения военной полиции Украины.