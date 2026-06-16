СМИ: украинский истребитель разбился в Хмельницкой области

В Хмельницкой области Украины, по предварительным данным, мог потерпеть крушение истребитель МиГ-29. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные украинского издания УНИАН и сообщения местных жителей в социальных сетях.
Инцидент произошел в районе села Москалевка. По словам очевидцев, сначала был замечен низколетящий самолет, после чего раздался громкий взрыв.
Ранее областная военная администрация предупреждала жителей о проведении плановых учений, запланированных на период с 11:00 до 17:00. На данный момент официальных комментариев о ЧП не поступало.