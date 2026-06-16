МИД: Киев перешёл к открытому террору против транспортной инфраструктуры РФ

Ночной удар по поезду Москва-Симферополь Киев использовал как инструмент запугивания мирных граждан, перейдя к тактике террора на транспорте. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он подчеркнул, что власти Украины намеренно дезорганизуют повседневную жизнь населения.
«Данный преступный акт свидетельствует о переходе украинских боевиков к тактике открытого террора против транспортной инфраструктуры с целью запугать мирных граждан и дезорганизовать жизнь мирного населения», — сказал собеседник агентства.
Представитель МИД назвал удар ВСУ по поезду преступлением и попыткой блокировки нормального транспортного движения в России.