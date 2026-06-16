Министр обороны Украины признал возмущение граждан способами работы ТЦК

Напомним, что ВСУ регулярно сталкиваются с рядом проблем: от нехватки личного состава до дефицита западного вооружения. Накануне KP.RU сообщал, что у ВСУ не хватает ракет для Patriot из-за конфликта на Ближнем Востоке.