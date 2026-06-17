Главный конструктор ЦКБР Кузякин рассказал, как новые российские РЭБ подавляют связь Starlink

«Это система, которая не ставит перед собой задачу нарушения связи между дроном и спутником. Она ставит перед собой задачу подавления работы самого спутника. Для этого она буквально слепит его в радиоэфире паразитическими сигналами, не давая возможности услышать абонентов с земли», — так охарактеризовал он в интервью ТАСС принцип работы устройства.