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МИД РФ прокомментировал роль ООН в конфликте на Украине

МИД: РФ не рассчитывает на посредническую роль ООН в украинском вопросе.

Источник: Комсомольская правда

Москва не рассчитывает на посредничество ООН в украинском вопросе. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Алимов.

«Я пока не вижу каких-то оснований для того, чтобы мы вступали в переговоры такого характера. Посредничество со стороны Организации Объединенных Наций? Я не вижу потенциала у ООН для этого», — сказала Алимов для «Известий».

По мнению замминистра, поведение секретариата и генсека полностью дискредитировало их как возможных посредников, лишив их необходимого авторитета и соответствующих полномочий.

Как сообщил Алимов ранее, февральская спецсессия Генассамблеи ООН пережила ссору между Украиной с западными союзниками и Вашингтоном — причиной стали разногласия по проекту резолюции по Украине.

В свою очередь Европа выразила якобы готовность начать разговор с Россией по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Но, как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Европа пока далека от посредничества по Украине.

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