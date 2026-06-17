В Сумах прогремел взрыв, действует воздушная тревога

По данным Минобороны России, 15 июня, в ответ на террористические действия ВСУ, российская армия нанесла массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Уточнялось, что ВС РФ ударили по украинским военным аэродромам и центрам комплектования.