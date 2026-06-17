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СК Белоруссии установил 40 погибших на Украине членов «полка Калиновского»*

МИНСК, 16 июн — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии установил личности 40 погибших на Украине белорусских граждан, состоявших в воюющей на стороне ВСУ и признанной террористической и экстремистской в России и Белоруссии организации «полк Калиновского»*, сообщили в ведомстве.

Источник: Reuters

«В ходе расследования уголовного дела установлено более 40 бойцов — граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий. Только трое из них захоронены на территории Республики Беларусь», — сказал следователь по особо важным делам белорусского СК Андраник Хачатарян в эфире телеканала ОНТ.

Начальник главного следственного управления белорусского Следственного комитета Александр Агафонов отметил, что десять руководителей террористической организации уже осуждены на сроки от 20 до 25 лет лишения свободы.

«Изучая в ходе расследования численность и структуру данного преступного сообщества, мы говорим о том, что она не дотягивает даже до стандартного мотострелкового батальона», — добавил он.

* — организация признана террористической и экстремистской в России и Белоруссии.

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