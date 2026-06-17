СК Белоруссии установил 40 погибших на Украине членов «полка Калиновского»*

«В ходе расследования уголовного дела установлено более 40 бойцов — граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий. Только трое из них захоронены на территории Республики Беларусь», — сказал следователь по особо важным делам белорусского СК Андраник Хачатарян в эфире телеканала ОНТ.
Начальник главного следственного управления белорусского Следственного комитета Александр Агафонов отметил, что десять руководителей террористической организации уже осуждены на сроки от 20 до 25 лет лишения свободы.
«Изучая в ходе расследования численность и структуру данного преступного сообщества, мы говорим о том, что она не дотягивает даже до стандартного мотострелкового батальона», — добавил он.
* — организация признана террористической и экстремистской в России и Белоруссии.