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СК Белоруссии установил личности 40 погибших на Украине боевиков

Следователь по особо важным делам главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Белоруссии Андарник Хачатрян 16 июня в эфире телеканала ОНТ сообщил об установлении личностей 40 граждан республики, погибших в ходе боевых действий на Украине. Как уточняется, все они входили в состав террористической организации «Полк имени Калиновского»*.

Источник: Reuters

«В ходе расследования уголовного дела установлено более 40 бойцов — граждан Белоруссии, погибших на территории Украины в ходе боевых действий. Только трое из них захоронены на территории Белоруссии», — приводит слова Хачатряна агентство БелТА.

Ранее, 15 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос недопустимости участия Минска в украинском конфликте. По словам белорусского президента, Путин отметил, что вовлечение Белоруссии в конфликт в любой форме неприемлемо, поскольку ущерб от подобного шага превысит возможную выгоду.

*Организация и ее подразделения внесены в перечень террористов и экстремистов в России

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