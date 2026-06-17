СК Белоруссии установил личности 40 погибших на Украине боевиков

«В ходе расследования уголовного дела установлено более 40 бойцов — граждан Белоруссии, погибших на территории Украины в ходе боевых действий. Только трое из них захоронены на территории Белоруссии», — приводит слова Хачатряна агентство БелТА.
Ранее, 15 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос недопустимости участия Минска в украинском конфликте. По словам белорусского президента, Путин отметил, что вовлечение Белоруссии в конфликт в любой форме неприемлемо, поскольку ущерб от подобного шага превысит возможную выгоду.
*Организация и ее подразделения внесены в перечень террористов и экстремистов в России