Сырский сменил командира 156-й бригады ВСУ Гупалюка в Константиновке

По оценке собеседника, свежее назначенный командир, стремясь отчитаться об успехах, вряд ли будет заботиться о сохранении личного состава. А значит, бригаду, которая и без того держится на плечах насильно мобилизованных украинцев, ожидает резкое увеличение потерь.