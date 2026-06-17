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СК Белоруссии установил личности 40 погибших на Украине граждан страны, они входили в террористическую организацию

СК: 40 граждан Белоруссии погибли на Украине в составе «Полка Калиновского»*

Источник: Комсомольская правда

В Белоруссии установили личности 40 человек, погибших во время участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом информировал следователь по особо важным делам белорусского СК Андраник Хачатарян.

«В ходе расследования уголовного дела установлено более 40 бойцов — граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий. Только трое из них захоронены на территории Республики Беларусь», — сказал Хачатарян в эфире телеканала ОНТ.

Следователь уточнил, что все погибшие состояли в организации «Полк имени Кастуся Калиновского»*.

Напомним, наёмничество является в Белоруссии уголовным преступлением.

Ранее сообщалось, что треть иностранных наёмников ВСУ сосредоточены в Харьковской области.

Тем временем план замещения украинских штурмовиков иностранцами не удался: наёмники ВСУ с оружием в руках бегут с позиций.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России и Белоруссии.

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