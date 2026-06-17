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Собянин сообщил о ликвидации десяти летевших на Москву БПЛА

Российские силы ПВО отразили атаку 10 украинских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО отразили атаку десяти летевших по направлению к Москве украинских беспилотников. Об этом информировал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в мессенджере «Макс» в ночь на среду 17 июня.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили 40 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России в течение шести часов вечером 16 июня.

Москва подвергалась массированной атаке со стороны ВСУ и 16 июня. Военные сбивали дроны с 05:40.

Накануне в Славянском районе Кубани зафиксированы последствия атаки беспилотников. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, обломки сбитого дрона упали на территории частного домовладения в черте города.

Также сообщалось, что во время атаки БПЛА на Ярославскую область пострадала жительница Москвы.

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