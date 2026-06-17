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ВСУ сожгли село и заповедный лес в Херсонской области

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Украина почти полностью уничтожила село Покровка в Херсонской области и заповедный лес поблизости, сообщил местный житель, слова которого РИА Новости передал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Источник: © РИА Новости

«Они его уничтожили, даже никакого сомнения нет», — рассказал мужчина.

По его словам, ВСУ сначала нанесли удары по пекарне, школе и сельсовету, после чего переключились на дома местных жителей. Житель уточнил, что лес вокруг населенного пункта почти полностью сгорел из-за зажигательных смесей, сброшенных с украинских дронов.

«Села нет, леса там тоже почти нет. У нас же там заповедные места, заповедник вообще-то. Леса богатейшие, грибные», — поделился мужчина.

Беспилотники ВСУ также уничтожили и его дом. Мужчина получил тяжелое ранение и сейчас находится в пансионате. Он добавил, что в Покровке еще остались люди, в том числе раненые, которые не могут выехать из-за атак противника на дорогах.

«В селе они терроризируют население. То, которое там осталось. Там осталось человек десять, наверное, на все село», — продолжил местный житель.

Остальные, подчеркнул он, разъехались, а часть живет в пансионате для временно перемещенных лиц.

Жители Покровки и других нескольких населенных пунктов на Кинбурнской косе, ранее входивших в Николаевскую область, приняли решение о вхождении в Россию в составе Херсонской области на референдуме в сентябре 2022 года.

Сам регион находится в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Украина не признает его легитимность и продолжает обстреливать область. Сейчас под контролем Москвы находится 76 процентов территории, а часть на правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска.

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