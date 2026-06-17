Собянин: число сбитых дронов на подлёте к Москве выросло до 12

Так, на момент 04:48 по мск число успешно сбитых дронов в небе над Московой выросло до 12. При этом первые дроны на подлете к столице были ликвидированы около 03:00 по мск 17 июля. Напомним, что силы ПВО регулярно защищают небо от вражеских атак. По данным Минобороны за 16 июня, ПВО РФ за сутки сбили 491 БПЛА, 12 авиабомб и две ракеты «Фламинго». Дроны также были ликвидированы над территориями Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.