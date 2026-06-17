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Собянин: число сбитых дронов на подлёте к Москве выросло до 12

Собянин сообщил об успешном отражении атаки с воздуха в небе над Москвой.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 16 июня, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в «Максе».

Так, на момент 04:48 по мск число успешно сбитых дронов в небе над Московой выросло до 12. При этом первые дроны на подлете к столице были ликвидированы около 03:00 по мск 17 июля. Напомним, что силы ПВО регулярно защищают небо от вражеских атак. По данным Минобороны за 16 июня, ПВО РФ за сутки сбили 491 БПЛА, 12 авиабомб и две ракеты «Фламинго». Дроны также были ликвидированы над территориями Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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