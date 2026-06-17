Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операторы FPV-дронов протаранили беспилотники ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Операторы FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили тараном ударные и разведывательные дроны ВСУ самолетного типа в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчетами радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО в зоне ответственности были обнаружены разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты ВСУ. Операторами РЛС было моментально осуществлено наведение находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV-перехватчиков для перехвата вражеских БПЛА», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что операторы расчетов перехватчиков БПЛА оперативно настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство ударный дрон-камикадзе «Блискавка» и разведывательные беспилотники, включая «Довбуш», «Гор», «Лелека-100» и «Шарк», осуществив их таран и уничтожение в воздухе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше