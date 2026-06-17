Операторы FPV-дронов протаранили беспилотники ВСУ в Харьковской области

«Расчетами радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО в зоне ответственности были обнаружены разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты ВСУ. Операторами РЛС было моментально осуществлено наведение находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV-перехватчиков для перехвата вражеских БПЛА», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что операторы расчетов перехватчиков БПЛА оперативно настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство ударный дрон-камикадзе «Блискавка» и разведывательные беспилотники, включая «Довбуш», «Гор», «Лелека-100» и «Шарк», осуществив их таран и уничтожение в воздухе.