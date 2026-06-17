Южная группировка уничтожила позицию запуска беспилотников ВСУ в Константиновке

«Операторы БПЛА выявили места запуска ударных дронов противника в Константиновке. Дополнительная разведка позволила установить, что в районе данных позиций в укрытиях находилась живая сила ВСУ, обеспечивавшая работу беспилотных подразделений. Все данные по цели разведчики оперативно передали артиллерийским расчетам 3-го армейского корпуса, которые нанесли серию точных ударов по выявленным объектам», — информировали в ведомстве.
Там уточнили, что в результате огневого поражения были уничтожены позиции запуска ударных беспилотников, а также находившаяся в укрытиях живая сила ВСУ. Кадры объективного контроля подтвердили точность ударов и эффективное поражение целей.
Кроме того, разведчики войск беспилотных систем группировки обнаружили в Константиновке пункты управления БПЛА, оборудованные в полуразрушенных домах частного сектора. Координаты пунктов были переданы расчетам FPV-дронов, которые прямыми попаданиями уничтожили цели. Удары по ним наносились в момент, когда ВСУ готовили к запуску свои дроны.