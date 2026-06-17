Белорусские следователи сообщили об уничтоженных боевиках ВСУ-гражданах республики

Кроме того, гражданин Белоруссии Ян Дюрбейко был заочно приговорен в ДНР к 14 годам колонии строгого режима за участие в качестве наемника в боях на Украине. В суде доказано, что с февраля по июль 2022 года Дюрбейко участвовал в боях на стороне ВСУ в зоне спецоперации. За это он получил более 300 тысяч рублей.