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ВСУ сожгли зажигательными смесями заповедный лес и село в Херсонской области

Мирошник: ВСУ сожгли заповедный лес и село в Херсонской области.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ не только практически полностью уничтожили расположенное в Херсонской области село Покровка, но и сожгли заповедный лес около этого населённого пункта. Об этом информировал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Они его уничтожили, даже никакого сомнения нет», — передал Мирошник РИА Новости слова очевидца.

Мужчина, с которым беседовал Мирошник, получил тяжёлое ранение, беспилотники ВСУ уничтожили его дом. По его словам, в Покровске остаются местные жители, некоторые из них ранены.

Лес сгорел из-за того, что украинские БПЛА сбрасывали в окрестностях зажигательные смеси, рассказал очевидец.

Как ВСУ специально ударили по «Панораме Севастополя» перед выставкой «Рубо.170», читайте здесь на KP.RU.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном отражении атаки с воздуха в небе над российской столицей.

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