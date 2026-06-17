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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости Крым. Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 157 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 20.00 16 июня до 07.00 17 июня текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

В том числе вражеские дроны сбили над Крымом, Кубанью, акваторией Черного моря, а также территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона.

Накануне вечером в Крыму объявляли беспилотную опасность, над полуостровом работали силы противовоздушной обороны. Во второй половине дня вторника российские средства ПВО перехватили и уничтожила 40 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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