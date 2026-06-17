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Ночью над Кубанью, Крымом и Черным морем сбили 157 БПЛА

В течение ночи с 16 на 17 июня силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Коммерсантъ

По данным военного ведомства, беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской и Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны России сообщало, что в период с 14.00 до 20.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили еще 40 украинских беспилотников. Их перехватили над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской и Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

На фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотников власти Краснодарского края напомнили жителям и туристам о действующих ограничениях на распространение информации, связанной с работой систем противовоздушной обороны и последствиями атак.

В регионе действует запрет на публикацию фото- и видеоматериалов, содержащих сведения о работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, местах падения беспилотников, а также информации о расположении военных объектов и объектов критической инфраструктуры.

За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за распространение запрещенной информации достигает 300 тыс. руб.

Власти Краснодарского края призвали жителей и гостей региона пользоваться только официальными источниками информации и не распространять непроверенные сведения о происшествиях и действиях сил безопасности.

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