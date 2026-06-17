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Силы ПВО за ночь сбили над Россией 157 БПЛА

В период с 20:00 мск 16 июня до 7:00 17 июня средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 157 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Министерство обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Как уточняется в ведомстве, дроны были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Черного моря.

На подлете к Москве сбиты 18 беспилотников, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Над Тульской областью уничтожены 16 аппаратов. В Ростовской области один дрон ликвидирован в Чертковском районе, в обоих случаях жертв и последствий на земле нет. Официальные комментарии от властей других регионов по поводу ночных атак на данный момент не поступали.

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