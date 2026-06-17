Эксперт: как РЭБ «Волна Купол Гарант» противодействует Starlink

По словам Кнутова, новинку еще предстоит испытать в реальных условиях. Система собрана из нескольких машин, каждая из которых оснащена антеннами, развернутыми в сторону спутников Starlink. Однако применять комплекс можно только на определенном удалении от линии фронта — из-за его крупных габаритов.
Кнутов добавил, что необходимость в таком средстве подавления сигнала Starlink назрела давно. Если комплекс докажет свою эффективность на практике, Россия запустит его массовое производство.
Ранее сообщалось, что российские инженеры завершили работу над РЭБ «Волна Купол Гарант». Эта установка представляет собой систему из нескольких прицепов, оснащенных спутниковыми тарелками. Главная особенность новинки — способность создавать мощные помехи, направленные строго на конкретный спутник.