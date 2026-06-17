Эксперт: как РЭБ «Волна Купол Гарант» противодействует Starlink

По словам Кнутова, новинку еще предстоит испытать в реальных условиях. Система собрана из нескольких машин, каждая из которых оснащена антеннами, развернутыми в сторону спутников Starlink. Однако применять комплекс можно только на определенном удалении от линии фронта — из-за его крупных габаритов.