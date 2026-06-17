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Эксперт: как РЭБ «Волна Купол Гарант» противодействует Starlink

В России разработали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волна Купол Гарант», который нацелен на подавление спутниковой системы Starlink. Как заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, эта установка способна останавливать атаки беспилотников ВСУ, формируя защитный купол над стратегическими объектами — нефтеперерабатывающими заводами и топливно-энергетическими комплексами.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Christoph Soeder/dpa/picture-alliance/TASS

По словам Кнутова, новинку еще предстоит испытать в реальных условиях. Система собрана из нескольких машин, каждая из которых оснащена антеннами, развернутыми в сторону спутников Starlink. Однако применять комплекс можно только на определенном удалении от линии фронта — из-за его крупных габаритов.

«Учитывая, что средство борьбы со спутниками Starlink покрывает радиус в 20 кв. км, можно обеспечить “купол” от вражеских беспилотников над топливно-энергетическими комплексами, нефтеперерабатывающими заводами и военными базами в регионах РФ», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Кнутов добавил, что необходимость в таком средстве подавления сигнала Starlink назрела давно. Если комплекс докажет свою эффективность на практике, Россия запустит его массовое производство.

Ранее сообщалось, что российские инженеры завершили работу над РЭБ «Волна Купол Гарант». Эта установка представляет собой систему из нескольких прицепов, оснащенных спутниковыми тарелками. Главная особенность новинки — способность создавать мощные помехи, направленные строго на конкретный спутник.

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