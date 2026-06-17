Медик ВСУ «Турист» заявил об истощении мобилизационного резерва Украины

По его словам, молодых и физически крепких мужчин становится все меньше, а вместо них в военкоматы приходят люди в возрасте и имеющие проблемы со здоровьем. Хирург отметил, что показатели здоровья призывников заметно ухудшились даже по сравнению с прошлым веком.