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В Крыму предупредили о вражеских вбросах в соцсетях

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Враг публикует в соцсетях поддельные распоряжения властей, документы и видео о ситуации в Крыму, также создано много клонов крымских информационных ресурсов, сообщил советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков.

Источник: © РИА Новости

«Идет раскачка в социальных сетях. Враг вбрасывает поддельные распоряжения, документы и видео. Назначаются какие-то даты ударов, пугают голодом и транспортным коллапсом», — написал Крючков в своем Telegram-канале.

Крючков призвал жителей региона соблюдать информационную гигиену и фильтровать сообщения и новости в интернете.

«Враг создал очень много клонов крымских информационных ресурсов», — предупредил Крючков.

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