В Крыму предупредили о вражеских вбросах в соцсетях

«Идет раскачка в социальных сетях. Враг вбрасывает поддельные распоряжения, документы и видео. Назначаются какие-то даты ударов, пугают голодом и транспортным коллапсом», — написал Крючков в своем Telegram-канале.
Крючков призвал жителей региона соблюдать информационную гигиену и фильтровать сообщения и новости в интернете.
«Враг создал очень много клонов крымских информационных ресурсов», — предупредил Крючков.
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