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Штурмовики в Константиновке ДНР освободили 96 зданий, сообщило Минобороны

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские штурмовики в Константиновке ДНР освободили 96 зданий, продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы “Южной” группировки войск ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города. За сутки в населенном пункте Константиновка уничтожено более 70 украинских военнослужащих, 6 пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов», — говорится в сообщении.

Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.