«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы “Южной” группировки войск ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города. За сутки в населенном пункте Константиновка уничтожено более 70 украинских военнослужащих, 6 пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов», — говорится в сообщении.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.