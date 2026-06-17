ВС России уничтожили украинский боевой десантный катер

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства», — говорится в сообщении.
В Минобороны России добавили, что также нанесено поражение объектам военной промышленности и топливно-энергетической комплекса Украины, используемым ВСУ.
«А именно складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146-ти районах», — отметили в военном ведомстве.