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ВС России уничтожили украинский боевой десантный катер

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства», — говорится в сообщении.

В Минобороны России добавили, что также нанесено поражение объектам военной промышленности и топливно-энергетической комплекса Украины, используемым ВСУ.

«А именно складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146-ти районах», — отметили в военном ведомстве.