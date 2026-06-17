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ВС России уничтожили последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили последнюю артерию снабжения украинской армии в Красном Лимане, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане — переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки», — заявили в ведомстве.

Подразделения 67-й дивизии сумели овладеть шестью опорными пунктами противника и 61 зданием. За сутки также удалось ликвидировать около 20 украинских боевиков, пикап, 155-мм гаубицу М777 и шесть наземных роботизированных комплексов.

Минобороны отметило, что штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожать разрозненные силы ВСУ.

Красный Лиман расположен в северной части ДНР. Это крупный логистический центр ВСУ. Освобождение города позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск.

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