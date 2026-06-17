«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Юрковка Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град” и две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке.
ВСУ за сутки потеряли до 55 боевиков в зоне действий «Днепра»
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. ВСУ потеряли до 55 военных за сутки в зоне ответственности группировки «Днепр», сообщило Минобороны РФ.