ВСУ за сутки потеряли до 55 боевиков в зоне действий «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Юрковка Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град” и две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке.