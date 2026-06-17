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ВСУ потеряли более 125 военных в зоне действия «Юга» за сутки

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. ВСУ потеряли более 125 военных, два бронетранспортера «Буцефал», боевую бронированную машину «Казак» за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Стародубовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Отмечается, что всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 125 военнослужащих, два бронетранспортера «Буцефал», боевую бронированную машину «Казак», 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии.