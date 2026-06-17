В Константиновке уничтожили более 70 украинских боевиков за сутки

«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы “Южной” группировки войск ведут активные наступательные действия… За сутки в населенном пункте Константиновка уничтожено более 70 украинских военнослужащих, 6 пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов», — говорится в сообщении.