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ВСУ за сутки потеряли более 470 боевиков в зоне действий «Днепра»

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 470 военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Подгавриловка, Просяная, Новоскелеватое, Ивановка, Маломихайловка Днепропетровской области, Копани, Васиновка, Широкое, Новое Поле и Новоселовка Запорожской области.

«Противник потерял более 470 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США», — добавили в ведомстве.

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