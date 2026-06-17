ВСУ за сутки потеряли более 470 боевиков в зоне действий «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Подгавриловка, Просяная, Новоскелеватое, Ивановка, Маломихайловка Днепропетровской области, Копани, Васиновка, Широкое, Новое Поле и Новоселовка Запорожской области.
«Противник потерял более 470 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США», — добавили в ведомстве.