ВСУ потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

«Противник потерял свыше 230 военнослужащих, боевую бронированную машину и 14 автомобилей», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике батальона беспилотных систем ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Радьковка, Уланово, Гирино и Лужки Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Приколотное, Лосевка и Григоровка.