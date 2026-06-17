Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск «Север», улучшивших тактическое положение, сообщило в среду министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял свыше 230 военнослужащих, боевую бронированную машину и 14 автомобилей», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике батальона беспилотных систем ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Радьковка, Уланово, Гирино и Лужки Сумской области.

В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Приколотное, Лосевка и Григоровка.