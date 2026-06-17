ВСУ потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике батальона беспилотных систем ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Радьковка, Уланово, Гирино и Лужки Сумской области.