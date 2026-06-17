ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Сазоновка, Самборовка, Редкодуб, Путниково и Грушевка в Харьковской области, Яцковка и Лозовое в Донецкой Народной Республике.
«Всего в полосе ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — добавили в МО РФ.