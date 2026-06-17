В Крыму больше не включают сирены при каждом пролете беспилотников

Он отметил, что если бы сирены включались при каждом пролете беспилотников, то жители и гости республики испытывали бы беспокойство почти круглые сутки.
«Крым — это территория, через которую часто проходят маршруты беспилотных летательных аппаратов, направляющихся в сторону Краснодарского края и акватории Черного моря», — сообщил Крючков.
Для оповещения населения используются смс-сообщения и уведомления на ресурсах МЧС. Сирены будут включаться только в случае непосредственной опасности для конкретных объектов или районов.
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