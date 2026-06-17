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Главное из брифинга Минобороны 17 июня 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 17 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России освободили Кутузовку в ДНР

Бойцы «Центральной» группировки установили контроль над селом Кутузовка в ДНР.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады и батальон беспилотных систем ВСУ в районе четырех населенных пунктов Сумской области, а также три бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 230 военнослужащих, боевая бронированная машина и 14 автомобилей.

«Запад» перешел на выгодные рубежи

Российские бойцы нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Сазоновка, Самборовка, Редкодуб, Путниково, Грушевка Харьковской области, Яцковка и Лозовое ДНР.

В городе Красный Лиман ДНР штурмовики 25-й армии ведут ликвидацию разрозненных подразделений ВСУ.

Бойцы 67-й дивизии наступают в северо-западной части города и овладели шестью опорными пунктами противника и 61 зданием.

«Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане — переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки», — сообщили в Минобороны РФ.

За сутки в Красном Лимане уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, пикап, 155-мм гаубица М777 и шесть наземных роботизированных комплексов.

Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Юга» наступают в Константиновке

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

В городе Константиновка ДНР штурмовики «Юга» активно наступают и освободили от украинских боевиков 96 зданий. Продолжается ликвидация окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города.

За сутки в Константиновке уничтожено свыше 70 боевиков, шесть пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов.

Всего в полосе ответственности группировки противник потерял свыше 125 военнослужащих, два бронетранспортера «Буцефал», боевую бронированную машину «Казак», 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

«Центр» продвигается вперед в ДНР

За сутки подразделения «Центра» атаковали 11 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 290 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и две боевые машины РСЗО «Град».

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение 12 бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Просяная, Новоскелеватое, Ивановка, Маломихайловка Днепропетровской области, Копани, Василовка, Широкое, Новое Поле и Новоселовка Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки: свыше 470 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и САУ Paladin.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по механизированной бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Юрковка и Орехов Запорожской области.

«Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град” и две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили украинский боевой десантный катер «Combat Boat 90», нанесли поражение объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 17 управляемых авиабомб;
  • 566 БПЛА самолетного типа.

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