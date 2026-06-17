ВС России освободили Кутузовку в ДНР
Бойцы «Центральной» группировки установили контроль над селом Кутузовка в ДНР.
«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады и батальон беспилотных систем ВСУ в районе четырех населенных пунктов Сумской области, а также три бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 230 военнослужащих, боевая бронированная машина и 14 автомобилей.
«Запад» перешел на выгодные рубежи
Российские бойцы нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Сазоновка, Самборовка, Редкодуб, Путниково, Грушевка Харьковской области, Яцковка и Лозовое ДНР.
В городе Красный Лиман ДНР штурмовики 25-й армии ведут ликвидацию разрозненных подразделений ВСУ.
Бойцы 67-й дивизии наступают в северо-западной части города и овладели шестью опорными пунктами противника и 61 зданием.
«Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане — переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки», — сообщили в Минобороны РФ.
За сутки в Красном Лимане уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, пикап, 155-мм гаубица М777 и шесть наземных роботизированных комплексов.
Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Подразделения «Юга» наступают в Константиновке
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
В городе Константиновка ДНР штурмовики «Юга» активно наступают и освободили от украинских боевиков 96 зданий. Продолжается ликвидация окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города.
За сутки в Константиновке уничтожено свыше 70 боевиков, шесть пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов.
Всего в полосе ответственности группировки противник потерял свыше 125 военнослужащих, два бронетранспортера «Буцефал», боевую бронированную машину «Казак», 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
«Центр» продвигается вперед в ДНР
За сутки подразделения «Центра» атаковали 11 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 290 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и две боевые машины РСЗО «Град».
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение 12 бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Просяная, Новоскелеватое, Ивановка, Маломихайловка Днепропетровской области, Копани, Василовка, Широкое, Новое Поле и Новоселовка Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки: свыше 470 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и САУ Paladin.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по механизированной бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Юрковка и Орехов Запорожской области.
«Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град” и две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили украинский боевой десантный катер «Combat Boat 90», нанесли поражение объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- 17 управляемых авиабомб;
- 566 БПЛА самолетного типа.