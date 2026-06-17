Поддубный опубликовал кадры удара по переправе ВСУ под Красным Лиманом. Видео

Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видеозапись уничтожения последней переправы через реку Северский Донец, по которой шло снабжение группировки ВСУ в Красном Лимане.
На кадрах зафиксирован момент точного удара с применением тяжелой авиационной бомбы ФАБ-3000, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции. При попадании расположенный в районе населенного пункта Маяки объект был полностью разрушен.
В самом Красном Лимане штурмовики 25-й армии продолжают уничтожать разрозненные группы противника. На северо-западе города бойцы 67-й дивизии заняли еще шесть опорных пунктов ВСУ и зачистили более 60 зданий.