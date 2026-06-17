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Поддубный опубликовал кадры удара по переправе ВСУ под Красным Лиманом. Видео

Военкор Евгений Поддубный показал кадры уничтожения переправы через Северский Донец в районе Маяков. Последний путь снабжения группировки ВСУ под Красным Лиманом был разрушен ударом ФАБ-3000 с УМПК.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видеозапись уничтожения последней переправы через реку Северский Донец, по которой шло снабжение группировки ВСУ в Красном Лимане.

На кадрах зафиксирован момент точного удара с применением тяжелой авиационной бомбы ФАБ-3000, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции. При попадании расположенный в районе населенного пункта Маяки объект был полностью разрушен.

В самом Красном Лимане штурмовики 25-й армии продолжают уничтожать разрозненные группы противника. На северо-западе города бойцы 67-й дивизии заняли еще шесть опорных пунктов ВСУ и зачистили более 60 зданий.

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