Над Крымом, Черным морем и другими регионами России сбили 72 беспилотника

В небе над Крымом, Черным морем и еще десятью регионами России в течение 5 часов 17 июня было сбито 72 беспилотных летательных аппарата.
По данным Минобороны страны, находящиеся на дежурстве средства ПВО отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 9:00 до 14:00 над Республикой Крым, Краснодарским краем, акваторией Черного моря, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом.
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