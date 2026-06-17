Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Крымом, Черным морем и другими регионами России сбили 72 беспилотника

ПВО отразили атаку в период с 9:00 до 14:00.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Крымом, Черным морем и еще десятью регионами России в течение 5 часов 17 июня было сбито 72 беспилотных летательных аппарата.

По данным Минобороны страны, находящиеся на дежурстве средства ПВО отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 9:00 до 14:00 над Республикой Крым, Краснодарским краем, акваторией Черного моря, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше