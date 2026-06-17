Вооруженные силы Украины за сутки в зоне спецоперации лишились двух бронетранспортеров «Буцефал», сообщили в Минобороны РФ.
«В полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял 2 бронетранспортера “Буцефал”», — говорится в сводке министерства, опубликованной в мессенджере МАХ.
Кроме того, бойцы группировки войск «Южная» лишились боевой бронированной машины «Казак», 16 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
Кроме того, противник потерял более 125 военнослужащих, рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане. С помощью авиабомбы ФАБ-3000 они нанесли удар по переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки в ДНР.