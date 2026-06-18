Прозоров: артиллерия РФ вынуждает ВСУ перенести военные заводы из Краматорска

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. ВСУ начали эвакуацию военных предприятий из Краматорска из-за ударов российской ствольной артиллерии. Таким мнением с ТАСС поделился экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
«Связано это с тем, что предприятия — мощные промышленные узлы, в том же Краматорске — уже находятся в зоне даже досягаемости ствольной артиллерии. Я не говорю уже про дроны, про “Ланцеты” и “Молнии” наши. Естественно, украинское руководство понимает, что тот же Краматорский завод (Старокраматорский машиностроительный завод — прим. ТАСС) очень много делал для оборонной промышленности», — сказал он.
По словам Прозорова, попытки ВСУ эвакуировать это предприятие объясняются тем, что на нем создавались орудийные стволы, а также стволы для минометов. «Естественно, им нужно эвакуировать. Но я вам скажу, что эвакуировать такое предприятие фактически нереально в современных условиях. То есть перевезти людей можно, но перевезти производственные мощности нереально», — добавил экс-сотрудник СБУ.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что киевский режим готовит эвакуацию производственных мощностей Дружковского и Славянского машиностроительных заводов, задействованных в ремонте техники ВСУ. Кроме того, в ведомстве добавили, что масштаб и срочность эвакуации на запад Украины предприятий из населенных пунктов Дружковка, Краматорск и Славянск ДНР свидетельствуют о подготовке киевского режима к утрате всей славянско-краматорской агломерации.