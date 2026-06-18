Прозоров: артиллерия РФ вынуждает ВСУ перенести военные заводы из Краматорска

«Связано это с тем, что предприятия — мощные промышленные узлы, в том же Краматорске — уже находятся в зоне даже досягаемости ствольной артиллерии. Я не говорю уже про дроны, про “Ланцеты” и “Молнии” наши. Естественно, украинское руководство понимает, что тот же Краматорский завод (Старокраматорский машиностроительный завод — прим. ТАСС) очень много делал для оборонной промышленности», — сказал он.