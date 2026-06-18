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Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ после атак ВСУ на жилые дома в Орле и Туле

Лантратова отреагировала на атаки БПЛА ВСУ в Орле и Туле.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к международным правозащитным организациям с призывом дать оценку ударам украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре в Орле и Туле и объективно квалифицировать факты атак на мирное население. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

«Прошу вас не оставить без внимания продолжающиеся военные преступления вооруженных формирований Украины», — следует текст обращения.

В обращении к представителям ООН и ОБСЕ омбудсмен сообщила о погибших и раненых среди мирного населения в результате атак украинских беспилотников на жилые дома в Орле и Туле 14 и 15 июня.

14 июня украинские беспилотники атаковали многоквартирный жилой дом в Орле. В результате инцидента погиб один житель, девять человек были госпитализированы с серьезными травмами.

15 июня в Туле под удар БПЛА попал жилой сектор. В поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский несколько частных домов и коммерческих зданий получили повреждения. По информации региональных властей, три человека погибли, еще трое, в том числе ребенок, пострадали.

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