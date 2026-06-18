Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ после атак ВСУ на жилые дома в Орле и Туле

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к международным правозащитным организациям с призывом дать оценку ударам украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре в Орле и Туле и объективно квалифицировать факты атак на мирное население. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.