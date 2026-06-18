Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны России отразили очередную атаку украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Пятнадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — написал градоначальник в мессенджере Max.
Собянин подчеркнул, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, проводится обследование территорий и оценка возможных последствий.
Ранее KP.RU сообщал, что в четырех московских аэропортах введены временные ограничения. Авиагавани Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский не выпускают и не принимают самолеты для обеспечения безопасности полетов.