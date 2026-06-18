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ВСУ атакуют Ростовскую область: один человек погиб, есть пострадавшие и возгорания

Один человек погиб и два ранены при атаке БПЛА на Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в результате атаки беспилотников ВСУ погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего», — написал он в мессенджере Max.

Слюсарь уточнил, что двое пострадавших были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь.

По словам губернатора, в ходе воздушной атаки был поврежден тепловоз, а на двух коммерческих объектах возникли возгорания. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал автобус с детьми из Беларуси в Брянской области. Погибла женщина, она сопровождала юных спортсменов. Тяжелые травмы получил тренер, дети получили осколочные ранение и переломы ног.

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