Кольцо у Красного Лимана сжимается: ВСУ попали в оперативное окружение в ДНР

«Юго-западнее населенного пункта Заречная и юго-западнее населенного пункта Ставки образовались два огневых мешка. То есть в оперативное окружение попали украинские группировки, которые находятся в данном районе. Сейчас идет сжимание кольца у Красного Лимана», — сказал он.