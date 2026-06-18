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Обломки сбитого БПЛА упали на территорию ТЦ «Садовод» в Москве

В Москве после атаки дронов повреждено здание на «Садоводе».

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО России продолжают отражать атаки вражеских беспилотников на Москву. Обломки одного из сбитых дронов упали на территорию ТЦ «Садовод». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены ещё пять БПЛА. На месте падения обломков на территории торгового центра “Садовод” зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий», — написал градоначальник в мессенджере Max.

Собянин уточнил, что пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы, которые проводят осмотр территории.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим беспилотниками атаковал Курскую область. По данным губернатора региона Александра Хинштейна, при украинском ударе по АЗС погиб бывший глава Обояни Сергей Карелов. Ему было 63 года.

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