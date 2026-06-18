Прозоров: из Запорожья эвакуировали около 1 500 специалистов завода «Мотор Сич»

«Мотор Сич» — один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После госпереворота на Украине в 2014 году Киев запретил любое военно-техническое сотрудничество с Москвой. В октябре 2022-го экс-глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев был задержан по подозрению в сотрудничестве с Россией. Его обвиняют в госизмене, «незаконном присвоении» активов, а также «отмывании денег». В ноябре 2022 года предприятие «Мотор Сич» было изъято и передано под управление Министерства обороны Украины.