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Прозоров: из Запорожья эвакуировали около 1 500 специалистов завода «Мотор Сич»

Экс-сотрудник СБУ сообщил, что из региона активно выводят оборонную промышленность.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Около 1 500 специалистов в сфере авиационной промышленности предприятия «Мотор Сич» эвакуированы из Запорожской области в Киев. Об этом рассказал ТАСС экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

«По моим данным, из Запорожья сейчас активнейшим образом выводится оборонная промышленность. В частности, в цехах “Мотор Сич” на Запорожье было несколько центров сборки беспилотных летательных аппаратов, в том числе дальнобойных, которые часто применялись для налетов на Российскую Федерацию. По моим данным, с “Мотор Сич” в Киев увезли порядка 1 500 специалистов, возможно, с семьями. Те, кто реально являются специалистами именно в авиационной промышленности и используются в производстве современных дронов», — сказал он.

«Мотор Сич» — один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После госпереворота на Украине в 2014 году Киев запретил любое военно-техническое сотрудничество с Москвой. В октябре 2022-го экс-глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев был задержан по подозрению в сотрудничестве с Россией. Его обвиняют в госизмене, «незаконном присвоении» активов, а также «отмывании денег». В ноябре 2022 года предприятие «Мотор Сич» было изъято и передано под управление Министерства обороны Украины.