Собянин: несколько дронов атаковали нефтеперабатывающий завод в Москве

Киевский режим продолжает массированную атаку беспилотников на Москву. Нескольким аппаратам удалось достичь территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ», — написал политик в мессенджере Max.
Собянин добавил, что на месте происшествия принимаются необходимые меры по ликвидации последствий. Работают экстренные службы, проводится оценка ущерба, ситуация находится под контролем.
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