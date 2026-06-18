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ВСУ перебросили в Сумскую область элитный спецназ из-за больших потерь

Командование ВСУ перебросило в Сумскую область группы элитного 73-го морского центра ССО ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Сумскую область были переброшены подразделения сил специальных операций ВСУ на фоне значительных потерь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На фоне колоссальных потерь на данном участке фронта командование ВСУ перебросило в Сумскую область группы элитного 73-го морского центра ССО ВСУ», — уточнил собеседник агентства.

Он также рассказал, что штурмовые подразделения российской группировки «Север» продвинулись в Сумском районе на 19 участках на глубину до 700 м, потеснив позиции противника.

Источник добавил, что переброшенное подразделение ВСУ уже участвовало в боевых действиях в этом регионе летом 2025 года, где понесло потери. Тогда его вывели для восстановления боеспособности.

Напомним, что только за две недели, в период с 1 по 16 июня, ВСУ потеряли 21 405 военнослужащих.