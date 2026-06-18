Омбудсмен ДНР: ВСУ минами «Лепесток» стараются нанести урон гражданским

Она добавила, что по данным на конец 2025 года в регионе произошел 191 случай подрыва мирных жителей на минах такого типа, в том числе 12 детей. Высокий риск новых случаев подрыва на «Лепестках» сохраняется из-за того, что их трудно обнаружить.