Омбудсмен ДНР: ВСУ минами «Лепесток» стараются нанести урон гражданским

ДОНЕЦК, 18 июня. /ТАСС/. Украинские военные дистанционно разбрасывают противопехотные мины «Лепесток» там, где наиболее вероятно присутствие мирных жителей — у жилых домов и социальных учреждений. Об этом сообщила ТАСС Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
«Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что мины ПФМ-1 “Лепесток” устанавливаются в местах, где наиболее вероятно присутствие гражданских лиц: вблизи жилых домов, школ, детских садов, больниц и других объектов гражданской инфраструктуры. Это подтверждает целенаправленную политику украинской стороны по нанесению максимального ущерба гражданскому населению», — сказала Морозова.
Она добавила, что по данным на конец 2025 года в регионе произошел 191 случай подрыва мирных жителей на минах такого типа, в том числе 12 детей. Высокий риск новых случаев подрыва на «Лепестках» сохраняется из-за того, что их трудно обнаружить.
«Данные факты свидетельствуют о преднамеренном характере действий вооруженных формирований Украины, направленных на создание обстановки страха и паники среди мирного населения республики», — заключила собеседница агентства.
ВСУ дистанционно минируют прифронтовую зону, включая жилые кварталы населенных пунктов в ДНР, суббоеприпасами «Колокольчик» и минами «Лепесток», кроме того, после обстрелов остаются кассетные части боеприпасов. Последний случай ранения на мине «Лепесток» отмечен в апреле в Марьинке под Донецком. О пострадавшем сообщил глава ДНР Денис Пушилин.